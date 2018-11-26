www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка электронных книг, внешних жестких дисков, внешних зарядных устройств
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
21.11.2018 11:46
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6
Почтовый адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6
Контактный телефон
+7 831 433-86-05
Факс
Адрес электронной почты
nntc@mts-nn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кормщикова Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электронных книг, внешних жестких дисков, внешних зарядных устройств
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
26.11.2018 08:00 GMT +326.11.2018 08:0026.11.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77090Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электронных книг, внешних жестких дисков, внешних зарядных устройств
Начальная цена
48 763,62
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 603950, обл.Нижегородская, г.Нижний Новгород, ул.Студенческая, д.6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ: Поставка осуществляется в течении 3 календарных дней. Поставщик осуществляет доставку товара до места поставки, производит погрузку/разгрузку товара. Товар должен быть подготовлен к использованию по назначению. Товар должен быть свободным от любых прав третьих лиц. Упаковка товара должна обеспечивать сохранность груза от всякого рода повреждений при транспортировке, погрузке – разгрузке и хранении в складском помещении и соответствовать установленным стандартам, характеру товара, требованиям изготовителя. Нарушение целостности упаковки и наличие на ней следов механических повреждений не допускается. При использовании товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование товара не должно причинять вред имуществу Заказчика. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшем в употреблении. Поставляемый товар должен быть обеспечен эксплуатационной документацией. Все необходимые руководства и техническая документация должны быть на русском языке. Цена договора включает в себя стоимость поставляемого товара, расходы на упаковку, доставку до места поставки, доставку до места установки, сборку, погрузку/разгрузку, монтаж, наладку, ввод Товара в эксплуатацию, гарантийное обслуживание в течение гарантийного срока, страхование, уплату таможенных пошлин, расходы по конвертации и сертификации, всех налогов, в том числе НДС (если к организации не применена упрощенная система налогообложения), сборов и иных платежей, которые являются обязательными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ: безналичный расчет, путем перечисления денежных средств с расчетного счёта Заказчика на расчетный счет Поставщика. Оплата осуществляется по факту поставки Товара в течение 5 рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи Товара на основании выставленного счета, товарной накладной, счёта-фактуры, подписанного акта ввода оборудования в эксплуатацию. Авансирование не предусмотрено.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБПОУ "НРТК"
Все закупки и тендеры ГБПОУ "НРТК"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6
Кол-во: 3.000