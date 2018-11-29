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    Главная / Торги / ТО ТОЙОТА ХАЙЛЮКС Х 719 КУ 14

    ТО ТОЙОТА ХАЙЛЮКС Х 719 КУ 14

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.11.2018 18:0029.11.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77089Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77089

    Наименование закупки

    ТО ТОЙОТА ХАЙЛЮКС Х 719 КУ 14

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.11.2018 10:28

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАРАН"
    Все закупки и тендеры ООО "НАРАН"

    Юридический адрес

    115211, Г МОСКВА, УЛ БОРИСОВСКИЕ ПРУДЫ, ДОМ 5, КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ XIV

    Почтовый адрес

    115211, Г МОСКВА, УЛ БОРИСОВСКИЕ ПРУДЫ, ДОМ 5, КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ XIV

    Контактный телефон

    +7 41137 4-35-41

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    naran@list.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ТО ТОЙОТА ХАЙЛЮКС Х 719 КУ 14

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.11.2018 18:00 GMT +329.11.2018 18:0029.11.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77089Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТО ТОЙОТА ХАЙЛЮКС Х 719 КУ 14

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саха /Якутия/ Республика, г. Ленск, ул. Мелиораторов, д. 39Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    По факту поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "НАРАН"
    Все закупки и тендеры ООО "НАРАН"

    Адрес местонахождения

    115211, Г МОСКВА, УЛ БОРИСОВСКИЕ ПРУДЫ, ДОМ 5, КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ XIV

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мотороное масло TOYOTA 5W30 synthetic Engine Oil (33517C22A) 7 л"

    Кол-во: 1.000

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