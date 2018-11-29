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Наименование закупки
ТО ТОЙОТА ХАЙЛЮКС Х 722 КУ 14
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
21.11.2018 10:21
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115211, Г МОСКВА, УЛ БОРИСОВСКИЕ ПРУДЫ, ДОМ 5, КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ XIV
Почтовый адрес
115211, Г МОСКВА, УЛ БОРИСОВСКИЕ ПРУДЫ, ДОМ 5, КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ XIV
Контактный телефон
+7 41137 4-35-41
Факс
--
Адрес электронной почты
naran@list.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ТО ТОЙОТА ХАЙЛЮКС Х 722 КУ 14
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
29.11.2018 18:00 GMT +329.11.2018 18:0029.11.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77085Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТО ТОЙОТА ХАЙЛЮКС Х 722 КУ 14
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Саха /Якутия/ Республика, г. Ленск, ул. Мелиораторов, д. 39Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
По факту поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "НАРАН"
Все закупки и тендеры ООО "НАРАН"
Адрес местонахождения
115211, Г МОСКВА, УЛ БОРИСОВСКИЕ ПРУДЫ, ДОМ 5, КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ XIV
Кол-во: 1.000