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Наименование закупки
ТоиТР УАЗ 232
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
21.11.2018 10:57
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
150020, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Мостецкая, 1а
Почтовый адрес
150020, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Мостецкая, 1а
Контактный телефон
+7 4852 20-01-01
Факс
--
Адрес электронной почты
murzin@formula76.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мурзин Михаил Игоревич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ТоиТР УАЗ 232
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
26.11.2018 00:00 GMT +326.11.2018 00:0026.11.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77083Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТоиТР УАЗ 232
Начальная цена
28 599,15
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ярославская область, ул.Мостецкая, 1аРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производиться покупателем в течении 30 календарных дней. Доставка в течении 2 рабочих дней.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "КОРПОРАЦИЯ ВОЛГА"
Все закупки и тендеры ООО "КОРПОРАЦИЯ ВОЛГА"
Адрес местонахождения
150020, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Мостецкая, 1а
Кол-во: 8.000