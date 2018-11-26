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    Главная / Торги / ТоиТР УАЗ 232

    ТоиТР УАЗ 232

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.11.2018 00:0026.11.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77083Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77083

    Наименование закупки

    ТоиТР УАЗ 232

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.11.2018 10:57

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРПОРАЦИЯ ВОЛГА"
    Все закупки и тендеры ООО "КОРПОРАЦИЯ ВОЛГА"

    Юридический адрес

    150020, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Мостецкая, 1а

    Почтовый адрес

    150020, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Мостецкая, 1а

    Контактный телефон

    +7 4852 20-01-01

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    murzin@formula76.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мурзин Михаил Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ярославская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ТоиТР УАЗ 232

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.11.2018 00:00 GMT +326.11.2018 00:0026.11.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77083Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТоиТР УАЗ 232

    Начальная цена

    28 599,15

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ярославская область, ул.Мостецкая, 1аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производиться покупателем в течении 30 календарных дней. Доставка в течении 2 рабочих дней.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "КОРПОРАЦИЯ ВОЛГА"
    Все закупки и тендеры ООО "КОРПОРАЦИЯ ВОЛГА"

    Адрес местонахождения

    150020, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Мостецкая, 1а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Mobil Super 3000 5w40 син. 208л"

    Кол-во: 8.000

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