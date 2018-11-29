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    Главная / Торги / ТО КамАЗ Р150 МА 14

    ТО КамАЗ Р150 МА 14

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.11.2018 18:0029.11.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77069Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77069

    Наименование закупки

    ТО КамАЗ Р150 МА 14

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.11.2018 09:54

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАРАН"
    Все закупки и тендеры ООО "НАРАН"

    Юридический адрес

    115211, Г МОСКВА, УЛ БОРИСОВСКИЕ ПРУДЫ, ДОМ 5, КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ XIV

    Почтовый адрес

    115211, Г МОСКВА, УЛ БОРИСОВСКИЕ ПРУДЫ, ДОМ 5, КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ XIV

    Контактный телефон

    +7 41137 4-35-41

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    naran@list.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ТО КамАЗ Р150 МА 14

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.11.2018 18:00 GMT +329.11.2018 18:0029.11.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77069Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТО КамАЗ Р150 МА 14

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саха /Якутия/ Республика, г. Ленск, ул. Мелиораторов, д. 39Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    По факту поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "НАРАН"
    Все закупки и тендеры ООО "НАРАН"

    Адрес местонахождения

    115211, Г МОСКВА, УЛ БОРИСОВСКИЕ ПРУДЫ, ДОМ 5, КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ XIV

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тормозная жидкость Росдот-4 (0,5 л)"

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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    Саха /Якутия/ Республика
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