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Наименование закупки
Закупка оргтехники.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
21.11.2018 09:43
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
Почтовый адрес
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Контактный телефон
+7 495 355-90-50
Факс
+7 495 355-91-12
Адрес электронной почты
zemcova@oeg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горобцова Диана Николаевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка оргтехники.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
26.11.2018 09:30 GMT +326.11.2018 09:3026.11.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77053Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка оргтехники.
Начальная цена
453 311,01
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Московская область, МО, г. Видное, Промзона (Белокаменное шоссе) 7я линия, стр. 20 Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производится согласно условиям договора-поставки. Доставка и разгрузка товара осуществляется за счет средств поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Кол-во: 1.000