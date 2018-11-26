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Наименование закупки
на поставку электрики для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
21.11.2018 08:33
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
Почтовый адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Контактный телефон
+7 8512 23-03-76
Факс
+7 8512 23-03-77
Адрес электронной почты
azhukov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жуков Андрей Петрович
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На поставку электрики для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
26.11.2018 08:00 GMT +326.11.2018 08:0026.11.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77036Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На поставку электрики для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»
Начальная цена
494 138,86
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Астраханская область, РФ, 416168, Астраханская область, Красноярский район, МО «Джанайский сельсовет», склад УМТСиК.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата поставленных по настоящему договору товаров производится Покупателем путем перечисления денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания обеими сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12, подтверждающей исполнение Поставщиком обязательств по настоящему договору, на основании выставленных Поставщиком счетов-фактур и представленных Покупателю в течение 5 дней с даты отгрузки, но не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Астрахань"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"
Адрес местонахождения
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Кол-во: 100.000