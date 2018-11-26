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    Главная / Торги / на поставку электрики для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»

    на поставку электрики для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.11.2018 08:0026.11.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77036Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77036

    Наименование закупки

    на поставку электрики для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.11.2018 08:33

    Документация процедуры

    Спецификация_на_поставку_электрики.xls

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Юридический адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    Почтовый адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Контактный телефон

    +7 8512 23-03-76

    Факс

    +7 8512 23-03-77

    Адрес электронной почты

    azhukov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жуков Андрей Петрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    На поставку электрики для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.11.2018 08:00 GMT +326.11.2018 08:0026.11.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77036Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На поставку электрики для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»

    Начальная цена

    494 138,86

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, РФ, 416168, Астраханская область, Красноярский район, МО «Джанайский сельсовет», склад УМТСиК.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленных по настоящему договору товаров производится Покупателем путем перечисления денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания обеими сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12, подтверждающей исполнение Поставщиком обязательств по настоящему договору, на основании выставленных Поставщиком счетов-фактур и представленных Покупателю в течение 5 дней с даты отгрузки, но не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Наконечник кабельный ТМ 50-10-11 медный"

    Кол-во: 100.000

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