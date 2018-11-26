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    Главная / Торги / ТОи РМ

    ТОи РМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.11.2018 09:0026.11.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77034Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77034

    Наименование закупки

    ТОи РМ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.11.2018 09:10

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Сервис Менеджмент"
    Все закупки и тендеры ООО "Альфа-Сервис Менеджмент"

    Юридический адрес

    450081, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Адмирала Макарова, 30

    Почтовый адрес

    450081, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Адмирала Макарова, 30

    Контактный телефон

    +7 347 246-70-00

    Факс

    +7 347 246-70-00

    Адрес электронной почты

    info@toyota-ufa-sever.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зайцев Алексей Григорьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ТОи РМ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.11.2018 09:00 GMT +326.11.2018 09:0026.11.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77034Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТОи РМ

    Начальная цена

    29 521,30

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Башкортостан Республика, г. Уфа ул. Адмирала Макарова д.30Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в договоре, в течение 30 (тридцать) дней, после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. Стоимость запасных частей включает в себя стоимость доставки до нашей станции сервисного обслуживания

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Альфа-Сервис Менеджмент"
    Все закупки и тендеры ООО "Альфа-Сервис Менеджмент"

    Адрес местонахождения

    450081, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Адмирала Макарова, 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ"

    Кол-во: 1.000

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