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Наименование закупки
Поставка сетевого насоса марки WILO-IPL 80/115-2.2/2 для автономной газовой котельной для Отделения НБ-Республика Саха (Якутия) Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
21.11.2018 04:03
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12
Почтовый адрес
690990, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 71
Контактный телефон
+7 423 227-74-68
Факс
Адрес электронной почты
05dguUOZiE@cbr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Поставка сетевого насоса марки WILO-IPL 80/115-2.2/2 для автономной газовой котельной для Отделения НБ-Республика Саха (Якутия) Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
27.11.2018 04:00 GMT +327.11.2018 04:0027.11.2018 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77022Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сетевого насоса марки WILO-IPL 80/115-2.2/2 для автономной газовой котельной для Отделения НБ-Республика Саха (Якутия) Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Саха /Якутия/ Республика, г. Якутск, ул. Кирова, 17Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Согласно договору
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Дальневосточное ГУ Банка России
Все закупки и тендеры Дальневосточное ГУ Банка России
Адрес местонахождения
107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12
690990, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 71
Кол-во: 1.000