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    Главная / Торги / Поставка сетевого насоса марки WILO-IPL 80/115-2.2/2 для автономной газовой котельной для Отделения НБ-Республика Саха (Якутия) Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации

    Поставка сетевого насоса марки WILO-IPL 80/115-2.2/2 для автономной газовой котельной для Отделения НБ-Республика Саха (Якутия) Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.11.2018 04:0027.11.2018 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77022Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77022

    Наименование закупки

    Поставка сетевого насоса марки WILO-IPL 80/115-2.2/2 для автономной газовой котельной для Отделения НБ-Республика Саха (Якутия) Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.11.2018 04:03

    Документация процедуры

    Прил_2_(Рекомендуемая_форма).docx

    Прил_1_(Техническое_задание).docx

    Запрос_информации_для_ЭТП.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Дальневосточное главное управление Центрального банка Российской Федерации
    Все закупки и тендеры Дальневосточное ГУ Банка России

    Юридический адрес

    107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12

    Почтовый адрес

    690990, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 71

    Контактный телефон

    +7 423 227-74-68

    Факс

    Адрес электронной почты

    05dguUOZiE@cbr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка сетевого насоса марки WILO-IPL 80/115-2.2/2 для автономной газовой котельной для Отделения НБ-Республика Саха (Якутия) Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.11.2018 04:00 GMT +327.11.2018 04:0027.11.2018 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77022Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сетевого насоса марки WILO-IPL 80/115-2.2/2 для автономной газовой котельной для Отделения НБ-Республика Саха (Якутия) Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саха /Якутия/ Республика, г. Якутск, ул. Кирова, 17Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Согласно договору

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Дальневосточное ГУ Банка России
    Все закупки и тендеры Дальневосточное ГУ Банка России

    Адрес местонахождения

    107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12

    690990, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 71

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "сетевой насос для газовой кательной"

    Кол-во: 1.000

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    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
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