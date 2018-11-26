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    Главная / Торги / Поставка картриджей

    Поставка картриджей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.11.2018 04:0026.11.2018 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77021Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77021

    Наименование закупки

    Поставка картриджей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.11.2018 04:02

    Документация процедуры

    ТОВАРНАЯ_НАКЛАДНАЯ.xls

    Спецификация.xls

    Договор_поставки.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Дальтрансгаз»
    Все закупки и тендеры АО «Дальтрансгаз»

    Юридический адрес

    680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1

    Почтовый адрес

    680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1

    Контактный телефон

    +7 4212 91-82-90 доб. 61618

    Факс

    +7 4212 91-82-90

    Адрес электронной почты

    s.golubev@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Голубев Сергей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка картриджей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.11.2018 04:00 GMT +326.11.2018 04:0026.11.2018 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77021Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка картриджей

    Начальная цена

    305 976,54

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Хабаровский край, Хабаровский район, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течение 30 календарных дней с момента подписания товарных накладных

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО «Дальтрансгаз»
    Все закупки и тендеры АО «Дальтрансгаз»

    Адрес местонахождения

    680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1

    Наименование заказчика

    АО «Дальтрансгаз»
    Все закупки и тендеры АО «Дальтрансгаз»

    Адрес местонахождения

    680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1

    Наименование заказчика

    АО «Дальтрансгаз»
    Все закупки и тендеры АО «Дальтрансгаз»

    Адрес местонахождения

    680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Картридж НР 824A CB381A голубой 21000 страниц оригинальный"

    Кол-во: 3.000

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