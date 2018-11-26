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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка картриджей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
21.11.2018 04:02
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
Почтовый адрес
680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
Контактный телефон
+7 4212 91-82-90 доб. 61618
Факс
+7 4212 91-82-90
Адрес электронной почты
s.golubev@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Голубев Сергей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка картриджей
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
26.11.2018 04:00 GMT +326.11.2018 04:0026.11.2018 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77021Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка картриджей
Начальная цена
305 976,54
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Хабаровский край, Хабаровский район, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В течение 30 календарных дней с момента подписания товарных накладных
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
Адрес местонахождения
680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
Адрес местонахождения
680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
Кол-во: 3.000