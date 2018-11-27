Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Выполнение работ по текущему ремонту объекта «Сторожка» Санатория «им. 50-летия Октября» Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации

    Выполнение работ по текущему ремонту объекта «Сторожка» Санатория «им. 50-летия Октября» Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.11.2018 04:0027.11.2018 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77019Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77019

    Наименование закупки

    Выполнение работ по текущему ремонту объекта «Сторожка» Санатория «им. 50-летия Октября» Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.11.2018 03:54

    Документация процедуры

    Прил_1_(Техническое_задание).rar

    Прил_2_(Рекомендуемая_форма).docx

    Запрос_информации_для_ЭТП.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Дальневосточное главное управление Центрального банка Российской Федерации
    Все закупки и тендеры Дальневосточное ГУ Банка России

    Юридический адрес

    107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12

    Почтовый адрес

    690990, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 71

    Контактный телефон

    +7 423 227-74-68

    Факс

    Адрес электронной почты

    05dguUOZiE@cbr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Приморский край

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот

    Выполнение работ по текущему ремонту объекта «Сторожка» Санатория «им. 50-летия Октября» Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.11.2018 04:00 GMT +327.11.2018 04:0027.11.2018 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77019Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по текущему ремонту объекта «Сторожка» Санатория «им. 50-летия Октября» Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Приморский край, Приморский край, Кировский район, кп Горные Ключи, ул. Пляжная, 1»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Согласно договору

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Дальневосточное ГУ Банка России
    Все закупки и тендеры Дальневосточное ГУ Банка России

    Адрес местонахождения

    107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12

    690990, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 71

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "текущий ремонт помещений"

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики
    Позвонить