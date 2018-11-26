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Наименование закупки
ПЗ-253, СС-416 / Справочник ITU, том 5, изд. 2018
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
21.11.2018 03:16
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а
Контактный телефон
+7 499 580-38-27
Факс
+7 499 580-38-89
Адрес электронной почты
safaev@gazpromflot.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сафаев Тимур Октамджонович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ПЗ-253, СС-416 / Справочник ITU, том 5, изд. 2018
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
26.11.2018 03:30 GMT +326.11.2018 03:3026.11.2018 03:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77018Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ПЗ-253, СС-416 / Справочник ITU, том 5, изд. 2018
Начальная цена
50 400,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская, дом 40Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
100% предоплата. Поставщик организует и оплачивает доставку до г. Южно-Сахалинск.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром Флот"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а
Наименование заказчика
ООО "Газпром Флот"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а
Кол-во: 2.000