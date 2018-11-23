Условия договора

Условия оплаты и доставки

Соответствие спецификации, оплата по факту поставки в течение 30 дней с момента подписания товарных накладных. Оплата по счету, без заключения договора. Транспортные расходы, стоимость тары и упаковки Товара входят в стоимость Товара. Поставщик обязан доставить Товар до указанного адреса своими силами и за свой счет.