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    Главная / Торги / Поставка плоттера для ООО "Газпромтранс"

    Поставка плоттера для ООО "Газпромтранс"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.11.2018 10:0023.11.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77012Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77012

    Наименование закупки

    Поставка плоттера для ООО "Газпромтранс"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.11.2018 21:37

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Контактный телефон

    +7 499 580-19-84

    Факс

    +7 499 580-19-07

    Адрес электронной почты

    kom@gptrans.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колобанова Ольга Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка плоттера для ООО "Газпромтранс"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.11.2018 10:00 GMT +323.11.2018 10:0023.11.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77012Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка плоттера для ООО "Газпромтранс"

    Начальная цена

    140 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, Москва, пос. Сосенское, пос. Газопровод, д.101Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Соответствие спецификации, оплата по факту поставки в течение 30 дней с момента подписания товарных накладных. Оплата по счету, без заключения договора. Транспортные расходы, стоимость тары и упаковки Товара входят в стоимость Товара. Поставщик обязан доставить Товар до указанного адреса своими силами и за свой счет.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Плоттер струйный Canon imagePROGRAF iPF780 A0 2400x1200dpi 914ММ"

    Кол-во: 1.000

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    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
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