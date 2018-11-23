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Наименование закупки
Поставка плоттера для ООО "Газпромтранс"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
20.11.2018 21:37
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 499 580-19-84
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
kom@gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колобанова Ольга Михайловна
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка плоттера для ООО "Газпромтранс"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
23.11.2018 10:00 GMT +323.11.2018 10:0023.11.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77012Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка плоттера для ООО "Газпромтранс"
Начальная цена
140 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, Москва, пос. Сосенское, пос. Газопровод, д.101Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Соответствие спецификации, оплата по факту поставки в течение 30 дней с момента подписания товарных накладных. Оплата по счету, без заключения договора. Транспортные расходы, стоимость тары и упаковки Товара входят в стоимость Товара. Поставщик обязан доставить Товар до указанного адреса своими силами и за свой счет.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпромтранс"
Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Кол-во: 1.000