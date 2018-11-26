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    Главная / Торги / Лист 08-12х18н10т

    Лист 08-12х18н10т

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.11.2018 10:0026.11.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77001Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77001

    Наименование закупки

    Лист 08-12х18н10т

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.11.2018 17:33

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"

    Юридический адрес

    603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а

    Почтовый адрес

    603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а

    Контактный телефон

    +7 831 464-61-55

    Факс

    +7 831 464-61-55

    Адрес электронной почты

    S.Bespalov@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беспалов Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Лист 08-12х18н10т

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.11.2018 10:00 GMT +326.11.2018 10:0026.11.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77001Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лист 08-12х18н10т

    Начальная цена

    486 105,97

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижегородская обл., Починковский район, с. Починки, Центральная ремонтная база (КС5). Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Отсрочка оплаты 60 дней с даты поставки. Цена с учетом доставки. Поставка в течении 5 дней с даты подписания договора.Сертификаты заводов изготовителей с оригинальной синей печатью.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"

    Адрес местонахождения

    603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лист стальной горячекатаный 5ММ 08Х18Н10Т ГОСТ 19903"

    Кол-во: 96.000

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