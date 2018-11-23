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Наименование закупки
поставка ширмы медицинской ШП 1/3 - "ДЗМО"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
20.11.2018 16:59
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603089, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Республиканская, 47
Почтовый адрес
603089, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Республиканская, 47
Контактный телефон
+7 831 428-82-72
Факс
+7 831 428-82-72
Адрес электронной почты
host35@inbox.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ширмы медицинской ШП 1/3 - "ДЗМО"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
23.11.2018 09:00 GMT +323.11.2018 09:0023.11.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76988Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ширмы медицинской ШП 1/3 - "ДЗМО"
Начальная цена
6 080,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г. Нижний Новгород ул. Республиканская д. 47Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
оплата производится по факту поставки товара в течении 15 банковских дней
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №35" Г.Н.НОВГОРОДА
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №35" Г.Н.НОВГОРОДА
Адрес местонахождения
603089, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Республиканская, 47
Кол-во: 4.000