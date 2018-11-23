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    Главная / Торги / поставка ширмы медицинской ШП 1/3 - "ДЗМО"

    поставка ширмы медицинской ШП 1/3 - "ДЗМО"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.11.2018 09:0023.11.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76988Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    76988

    Наименование закупки

    поставка ширмы медицинской ШП 1/3 - "ДЗМО"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.11.2018 16:59

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №35 СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №35" Г.Н.НОВГОРОДА

    Юридический адрес

    603089, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Республиканская, 47

    Почтовый адрес

    603089, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Республиканская, 47

    Контактный телефон

    +7 831 428-82-72

    Факс

    +7 831 428-82-72

    Адрес электронной почты

    host35@inbox.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка ширмы медицинской ШП 1/3 - "ДЗМО"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.11.2018 09:00 GMT +323.11.2018 09:0023.11.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76988Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ширмы медицинской ШП 1/3 - "ДЗМО"

    Начальная цена

    6 080,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород ул. Республиканская д. 47Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата производится по факту поставки товара в течении 15 банковских дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №35" Г.Н.НОВГОРОДА
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №35" Г.Н.НОВГОРОДА

    Адрес местонахождения

    603089, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Республиканская, 47

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ширма медицинская ШП 1/3-"ДЗМО" одно-трехсекционная 665x506x1810ММ АО "ДЗМО""

    Кол-во: 4.000

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