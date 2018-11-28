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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Матричные картриджи
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
23.11.2018 16:55
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603005, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Минина, 3
Почтовый адрес
603005, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Минина, 3
Контактный телефон
+7 831 419-77-69
Факс
+7 831 419-77-69
Адрес электронной почты
uszn@nizh.soc.kreml.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Матричные картриджи
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.11.2018 10:00 GMT +328.11.2018 10:0028.11.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76987Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Матричные картриджи
Начальная цена
3 077,38
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 603005, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Безналичный расчет
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
УСЗН НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА Г.Н.НОВГОРОДА
Все закупки и тендеры УСЗН НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА Г.Н.НОВГОРОДА
Адрес местонахождения
603005, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Минина, 3
Кол-во: 9.000