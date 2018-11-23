"Позиция 1" "Семинар на тему "Ведение учета с применением федеральных стандартов бухгалтерского учета для организации государственного сектора. Новые СГС с 01 января 2018 г. Отчетность государственных и муниципальных учреждений за 2018 год""

Кол-во: 3.000