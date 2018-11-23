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    Главная / Торги / Поставка дерматологических средств защиты кожи

    Поставка дерматологических средств защиты кожи

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.11.2018 10:0023.11.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76983Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    76983

    Наименование закупки

    Поставка дерматологических средств защиты кожи

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.11.2018 17:36

    Документация процедуры

    Прил.5в_Критерии_отнесения_к_категориям_по_СМСП.PDF

    Прил.5а_Форма_декларации_СМСП.xls

    Прил.4_Согласие_на_обработку_персональных_данных_2.doc

    Договор_поставки_крема_-_копия_(2).docx

    Прил.5б_Правила_заполнения_таблицы_СМСП.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГАЗПРОМ" "Автопредприятие ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Юридический адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Почтовый адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Контактный телефон

    +7 812 641-27-00

    Факс

    +7 812 641-27-05

    Адрес электронной почты

    a.meleshkin@ap.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Свистушкин Алексей Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город, Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город, Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка дерматологических средств защиты кожи

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.11.2018 10:00 GMT +323.11.2018 10:0023.11.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76983Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка дерматологических средств защиты кожи

    Начальная цена

    646 848,09

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва,Санкт-Петербург,Краснодарский край, г. Москва, ул. Обручева, д.27, корп. 2; г. Санкт – Петербург, Пулковское шоссе, д.36, корп. 2, лит. А; г. Сочи, с. Эсто-Садок, ул. Ачипсинская д. 6/4 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по Договору осуществляется по факту каждой поставки Товара, предусмотренного Спецификацией, в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания Покупателем соответствующей Товарной накладной согласно выставленного Поставщиком счета. Поставка Товара выполняется партиями, по адресам в соответствии со Спецификацией, в течение __3__ (_____трех________) рабочих дней от даты подписания Договора, но не позднее 25 декабря 2018 года. Остальные требования см. проект договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Паста очищающая для очистки сильно-загрязненных рук Элен 200МЛ туба"

    Кол-во: 1509.000

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