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Наименование закупки
Поставка дерматологических средств защиты кожи
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
20.11.2018 17:36
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А
Почтовый адрес
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А
Контактный телефон
+7 812 641-27-00
Факс
+7 812 641-27-05
Адрес электронной почты
a.meleshkin@ap.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Свистушкин Алексей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Закупки и тендеры Москва Город, Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город, Закупки и тендеры Краснодарский край
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка дерматологических средств защиты кожи
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
23.11.2018 10:00 GMT +323.11.2018 10:0023.11.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76983Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка дерматологических средств защиты кожи
Начальная цена
646 848,09
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва,Санкт-Петербург,Краснодарский край, г. Москва, ул. Обручева, д.27, корп. 2; г. Санкт – Петербург, Пулковское шоссе, д.36, корп. 2, лит. А; г. Сочи, с. Эсто-Садок, ул. Ачипсинская д. 6/4 Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата по Договору осуществляется по факту каждой поставки Товара, предусмотренного Спецификацией, в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания Покупателем соответствующей Товарной накладной согласно выставленного Поставщиком счета. Поставка Товара выполняется партиями, по адресам в соответствии со Спецификацией, в течение __3__ (_____трех________) рабочих дней от даты подписания Договора, но не позднее 25 декабря 2018 года. Остальные требования см. проект договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
Адрес местонахождения
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А
Кол-во: 1509.000