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    Главная / Торги / Оказание услуг по проведению исследований методом ПЦР диагностики

    Оказание услуг по проведению исследований методом ПЦР диагностики

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.11.2018 08:3023.11.2018 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76980Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    76980

    Наименование закупки

    Оказание услуг по проведению исследований методом ПЦР диагностики

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.11.2018 16:06

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВЫКСУНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ВЫКСУНСКАЯ ЦРБ"

    Юридический адрес

    607061, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ВЫКСА, УЛ КРАСНЫЕ ЗОРИ, 16/2,

    Почтовый адрес

    607060, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ВЫКСА, УЛ КРАСНЫЕ ЗОРИ, 16/2

    Контактный телефон

    +7 83177 3-00-56

    Факс

    +7 83177 3-19-03

    Адрес электронной почты

    crbvyksazakaz@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Куркович Регина Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по проведению исследований методом ПЦР диагностики

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.11.2018 08:30 GMT +323.11.2018 08:3023.11.2018 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76980Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению исследований методом ПЦР диагностики

    Начальная цена

    66 200,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижегородская область, г. Выкса, ул. Красные зори, зд. 16/2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Аванс не предусмотрен, оплата в течение 30 дней с момента выставления счета

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "ВЫКСУНСКАЯ ЦРБ"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ВЫКСУНСКАЯ ЦРБ"

    Адрес местонахождения

    607061, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ВЫКСА, УЛ КРАСНЫЕ ЗОРИ, 16/2,

    607060, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ВЫКСА, УЛ КРАСНЫЕ ЗОРИ, 16/2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги медицинские по диагностическим исследованиям методом ПЦР диагностики Исследование биоматериала на наличие возбудителей высокопатогенного штамма вируса гриппа типа А"

    Кол-во: 8.000

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