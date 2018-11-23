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    Главная / Торги / бакалея

    бакалея

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.11.2018 08:0023.11.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76968Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    76968

    Наименование закупки

    бакалея

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.11.2018 15:33

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "АПК ИМ. П.И. ПЛАНДИНА"

    Юридический адрес

    607227, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, Жуковского, 2

    Почтовый адрес

    607227, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, Жуковского, 2

    Контактный телефон

    +7 83147 7-02-37

    Факс

    Адрес электронной почты

    aprc2@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Бакалея

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.11.2018 08:00 GMT +323.11.2018 08:0023.11.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76968Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Бакалея

    Начальная цена

    49 532,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Арзамас ул. Жуковского д. 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    поставка товара партиями по предварительной заявке Заказчика с даты заключения договора по 28.12.2018 года. Оплата за каждую партию товара в течении 10 рабочих дней с даты поставки товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ "АПК ИМ. П.И. ПЛАНДИНА"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "АПК ИМ. П.И. ПЛАНДИНА"

    Адрес местонахождения

    607227, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, Жуковского, 2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Масло растительное подсолнечное рафинированное Анинское 900МЛ"

    Кол-во: 90.000

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