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    Главная / Торги / Поставка автошин УАВР

    Поставка автошин УАВР

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.11.2018 00:0029.11.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76964Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    76964

    Наименование закупки

    Поставка автошин УАВР

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.11.2018 17:47

    Документация процедуры

    Договор_поставки_ЭП__на_23.11.2018_20_процентов.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Контактный телефон

    +7 812 455-12-00

    Факс

    +7 812 455-10-32

    Адрес электронной почты

    ltg@spb.ltg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шафранский Андрей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка автошин УАВР

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.11.2018 00:00 GMT +329.11.2018 00:0029.11.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76964Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автошин УАВР

    Начальная цена

    81 996,36

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, Санкт-Петербург, Красное Село, ул. Рябчикова, 19 А, МТБ "Красное Село"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течении 30 дней с момента 100% поставки. Транспортные расходы до Санкт-Петербург, ул. Рябчикова 19-А МТБ "Красное Село" УМТСиК входят в стоимость продукции. Доставка автотранспортом. Сдача товара компетентным представителем на складе получателя. Предоставление сертификатов соответствия таможенного союза, заверенных печатью поставщика. Поставка автошин 2018 г.в.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шина грузовая Кама NF 202 295/80R22.5 152 М летняя"

    Кол-во: 2.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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