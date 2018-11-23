Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Труба

    Труба

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.11.2018 00:0023.11.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76934Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    76934

    Наименование закупки

    Труба

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.11.2018 14:50

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"

    Юридический адрес

    603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а

    Почтовый адрес

    603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а

    Контактный телефон

    +7 831 464-61-55

    Факс

    +7 831 464-61-55

    Адрес электронной почты

    S.Bespalov@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беспалов Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Труба

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.11.2018 00:00 GMT +323.11.2018 00:0023.11.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76934Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Труба

    Начальная цена

    107 117,63

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижегородская обл., Починковский район, с. Починки, Центральная ремонтная база (КС5).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течении 30 дней с даты поставки. Цена с учетом доставки. Поставка в течении 5 дней с даты подписания договора. Сертификаты заводов изготовителей с оригинальной синей печатью. Изготовитель трубы из реестра разрешенных производителей ПАО Газпром .

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"

    Адрес местонахождения

    603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба бесшовная холоднодеформированная 114х8ММ 09Г2С ГОСТ8734"

    Кол-во: 0.230

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "ХИМРЕМОНТ"
    Ценовой запрос № 265175
    Трубная продукция
    Трубная продукция
    265175
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 06:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 262482
    Поставка комплектующих изделий
    Поставка комплектующих изделий
    262482
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Ценовой запрос № 261363
    Закупка товара: трубного металлопроката сталь 20 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 8734-75
    Закупка товара: трубного металлопроката сталь 20 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 8734-75
    261363
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    131 551
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская Республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Ценовой запрос № 261544
    Закупка трубного металлопроката ст.20 ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74
    Закупка трубного металлопроката ст.20 ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74
    261544
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    7 474
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская Республика
    АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Ценовой запрос № 264850
    Закупка товара: трубного металлопроката сталь 2пс, 10, 20 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 8734-75
    Закупка товара: трубного металлопроката сталь 2пс, 10, 20 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 8734-75
    264850
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    80 611
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская Республика
    АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Ценовой запрос № 264824
    Закупка товара: трубного металлопроката сталь 20 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 8734-75
    Закупка товара: трубного металлопроката сталь 20 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 8734-75
    264824
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    201 666
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская Республика
    ООО "Газпром трансгаз Самара"
    Ценовой запрос № 78161
    Поставка импульсной и водогазопроводной трубы малого диаметра согласно спецификации для нужд ООО "Газпром трансгаз Самара"
    Поставка импульсной и водогазопроводной трубы малого диаметра согласно спецификации для нужд...
    78161
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.12.2018 09:00(GMT+03:00)
    576 214
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить