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    Главная / Торги / Транспортные услуги

    Транспортные услуги

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.11.2018 00:0023.11.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76932Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    76932

    Наименование закупки

    Транспортные услуги

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.11.2018 13:57

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ НСТ

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, проспект Гагарина, 12

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, проспект Гагарина, 12

    Контактный телефон

    +7 831 433-77-90

    Факс

    Адрес электронной почты

    pk244@list.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    транспортные услуги, транспорт

    Список лотов

    Лот

    Транспортные услуги

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.11.2018 00:00 GMT +323.11.2018 00:0023.11.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76932Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Транспортные услуги

    Начальная цена

    18 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 28 декабря 2018 г. в 13.30 отдъезд от ГБПОУ НСТ (г. Н.Новгород, пр. Гагарина, д.12) в профилакторий "Морозовский" Нижегородской области, Арзамасский район с. Морозовка. 30 декабря 2018 г. в 14.00 отъезд из профилактория "Морозовский" Нижегородской области, Арзамасский район, с. Морозовка в ГБПОУ НСТ (г. Н.Новгород, пр. Гагарина, д.12) Количество человек: 28Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Предоплата. 28 декабря 2018 г. в 13.30 отдъезд от ГБПОУ НСТ (г. Н.Новгород, пр. Гагарина, д.12) в профилакторий "Морозовский" Нижегородской области, Арзамасский район с. Морозовка. 30 декабря 2018 г. в 14.00 отъезд из профилактория "Морозовский" Нижегородской области, Арзамасский район, с. Морозовка в ГБПОУ НСТ (г. Н.Новгород, пр. Гагарина, д.12) Количество человек: 28

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ НСТ
    Все закупки и тендеры ГБПОУ НСТ

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, проспект Гагарина, 12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Транспортные услуги автобусов по перевозке пассажиров"

    Кол-во: 1.000

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