Условия договора

Адрес поставки

Нижегородская область, 28 декабря 2018 г. в 13.30 отдъезд от ГБПОУ НСТ (г. Н.Новгород, пр. Гагарина, д.12) в профилакторий "Морозовский" Нижегородской области, Арзамасский район с. Морозовка. 30 декабря 2018 г. в 14.00 отъезд из профилактория "Морозовский" Нижегородской области, Арзамасский район, с. Морозовка в ГБПОУ НСТ (г. Н.Новгород, пр. Гагарина, д.12) Количество человек: 28Рассчитать логистику >