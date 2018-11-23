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    Главная / Торги / Поставка материалов для благоустройства территории ДОЦ "Северянка"

    Поставка материалов для благоустройства территории ДОЦ "Северянка"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.11.2018 11:0023.11.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76920Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    76920

    Наименование закупки

    Поставка материалов для благоустройства территории ДОЦ "Северянка"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.11.2018 14:19

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Юридический адрес

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    628412

    Контактный телефон

    +7 3462 28-38-10

    Факс

    Адрес электронной почты

    telegraf@surgut.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка материалов для благоустройства территории ДОЦ "Северянка"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.11.2018 11:00 GMT +323.11.2018 11:0023.11.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76920Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов для благоустройства территории ДОЦ "Северянка"

    Начальная цена

    280 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 353521, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюкский район, станица Голубицкая, ул. Курортная д. 102Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В цену включены все затраты, в том числе доставка до склада получателя. Оплата по факту получения в течение 30 дней.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Саженец туи западной Колумна 140-160СМ"

    Кол-во: 80.000

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    Поделиться
    Прием заявок:
    28.11.2018 07:00(GMT+03:00)
    280 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
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