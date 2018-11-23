"Позиция 1" "Штора рулонная состоит из карниза, механизма управления, вала и полотна молочный шоколад блэкаут -полиэстер/полиэстер с вискозой, с антистатическими, пылеотталкивающими, звукозащитными, теплоизоляционными, огнестойкими, износостойкими и антибактериальными свойствами светонепроницаемость 90%-100%, не выгорает под УФ лучами"

Кол-во: 3.000