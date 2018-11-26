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    Главная / Торги / Изготовление и поставка фирменных бланков

    Изготовление и поставка фирменных бланков

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.11.2018 08:3026.11.2018 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76905Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    76905

    Наименование закупки

    Изготовление и поставка фирменных бланков

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.11.2018 12:01

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Контактный телефон

    +7 495 631-57-82

    Факс

    Адрес электронной почты

    iatrofimov@komplekt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Трофимов Иван Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Изготовление и поставка фирменных бланков

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.11.2018 08:30 GMT +326.11.2018 08:3026.11.2018 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76905Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление и поставка фирменных бланков

    Начальная цена

    75 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, ул. Строителей, дом 8., корпус 1, г. Москва, РФРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по факту поставленной продукции в течение 25-ти банковских дней с даты поставки. Доставка и разгрузка на складе Заказчика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бланк А4 бумага офсетная Pantone 2+0 80г/м2"

    Кол-во: 15000.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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