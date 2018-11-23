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    Главная / Торги / Поставка персонального компьютера

    Поставка персонального компьютера

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.11.2018 08:0023.11.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76901Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    76901

    Наименование закупки

    Поставка персонального компьютера

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.11.2018 11:55

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СОРМОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА П.А. СЕМЕНОВА"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ СМТ

    Юридический адрес

    603054, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Свирская, 20

    Почтовый адрес

    603054, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Свирская, 20

    Контактный телефон

    +7 831 225-79-58

    Факс

    Адрес электронной почты

    smtnn@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беляев Сергей Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка персонального компьютера

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.11.2018 08:00 GMT +323.11.2018 08:0023.11.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76901Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка персонального компьютера

    Начальная цена

    310 400,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Н. Новгород, ул. Свирская, 20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней на основании счета-фактуры и товарной накладной после подписания Сторонами надлежаще оформленных документов

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ СМТ
    Все закупки и тендеры ГБПОУ СМТ

    Адрес местонахождения

    603054, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Свирская, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Компьютер в сборе Intel Celeron G3930 2.9GHz DDR4 2133MHz 4GB Gigabyte GA-H110M-S2V Windows 10 Pro 64bit 500Гб (HDD) LAN 10/100/1000 Клавиатура Oklick 180M, Мышь Oklick 145M, Монитор Philips 21.5" 223V5LSB"

    Кол-во: 8.000

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