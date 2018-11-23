www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Подгузники для взрослых
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
20.11.2018 11:58
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607467, Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, с. Курмыш, ул. Советская, 3
Почтовый адрес
607467, Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, с. Курмыш, ул. Советская, 3
Контактный телефон
+7 83192 4-33-31
Факс
Адрес электронной почты
digpvi@soc.pln.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Подгузники для взрослых
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
23.11.2018 00:00 GMT +323.11.2018 00:0023.11.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76899Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Подгузники для взрослых
Начальная цена
99 424,80
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Нижегородская область, Пильнинский район, с.Курмыш, ул.Советская, д.3, ГБУ «Пильнинский дом-интернат»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчет по настоящему договору производится ПОКУПАТЕЛЕМ в течение 30 календарных дней после поставки 100%. Доставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика или стороннего Перевозчика за счет средств Поставщика до склада Покупателя.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ "ПИЛЬНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"
Все закупки и тендеры ГБУ "ПИЛЬНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"
Адрес местонахождения
607467, Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, с. Курмыш, ул. Советская, 3
Кол-во: 30.000