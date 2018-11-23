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    Главная / Торги / Подгузники для взрослых

    Подгузники для взрослых

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.11.2018 00:0023.11.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76899Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    76899

    Наименование закупки

    Подгузники для взрослых

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.11.2018 11:58

    Документация процедуры

    ГИСП_Договор_поставки__-ОБРАЗЕЦ.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПИЛЬНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ПИЛЬНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"

    Юридический адрес

    607467, Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, с. Курмыш, ул. Советская, 3

    Почтовый адрес

    607467, Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, с. Курмыш, ул. Советская, 3

    Контактный телефон

    +7 83192 4-33-31

    Факс

    Адрес электронной почты

    digpvi@soc.pln.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Подгузники для взрослых

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.11.2018 00:00 GMT +323.11.2018 00:0023.11.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76899Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Подгузники для взрослых

    Начальная цена

    99 424,80

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижегородская область, Пильнинский район, с.Курмыш, ул.Советская, д.3, ГБУ «Пильнинский дом-интернат»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчет по настоящему договору производится ПОКУПАТЕЛЕМ в течение 30 календарных дней после поставки 100%. Доставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика или стороннего Перевозчика за счет средств Поставщика до склада Покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "ПИЛЬНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ПИЛЬНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"

    Адрес местонахождения

    607467, Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, с. Курмыш, ул. Советская, 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подгузники Super Seni Air extra large для взрослых 130-170см р.4 №30 SE-094-XL-JA1"

    Кол-во: 30.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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    Прием заявок:
    23.11.2018 00:00(GMT+03:00)
    98 609
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
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