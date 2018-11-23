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    Главная / Торги / Стулья

    Стулья

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.11.2018 10:0023.11.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76897Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    76897

    Наименование закупки

    Стулья

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.11.2018 12:04

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "РЦССНО"

    Юридический адрес

    603122, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Богородского, 3

    Почтовый адрес

    603122, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Богородского, 3

    Контактный телефон

    +7 831 417-54-53

    Факс

    +7 831 234-03-71

    Адрес электронной почты

    nnguravushka@ya.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Стулья

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.11.2018 10:00 GMT +323.11.2018 10:0023.11.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76897Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Стулья

    Начальная цена

    60 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Богородского 3/2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по договору, доставка г. Нижний Новгород, ул. Богородского 3/2

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "РЦССНО"
    Все закупки и тендеры ГБУ "РЦССНО"

    Адрес местонахождения

    603122, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Богородского, 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стул ИЗО Хром 820х530х610ММ искусственная кожа "экокожа" черный"

    Кол-во: 50.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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