www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка персонального компьютера
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
20.11.2018 11:55
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603054, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Свирская, 20
Почтовый адрес
603054, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Свирская, 20
Контактный телефон
+7 831 225-79-58
Факс
Адрес электронной почты
smtnn@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Беляев Сергей Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка персонального компьютера
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
23.11.2018 08:00 GMT +323.11.2018 08:0023.11.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76896Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка персонального компьютера
Начальная цена
271 600,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г. Н. Новгород, ул.Свирская, 20Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней на основании счета-фактуры и товарной накладной после подписания Сторонами надлежаще оформленных документов
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБПОУ СМТ
Все закупки и тендеры ГБПОУ СМТ
Адрес местонахождения
603054, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Свирская, 20
Кол-во: 7.000