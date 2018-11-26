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Наименование закупки
Средство дезинфицирующее Ника-Экстра М Профи
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
21.11.2018 12:09
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607044, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Ближне-Песочное, Зуева, здание 52, помещение 2
Почтовый адрес
607044, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Ближне-Песочное, Зуева, здание 52, помещение 2
Контактный телефон
7-831-71119
Факс
8-831-71119
Адрес электронной почты
srcnes@soc.vks.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Средство дезинфицирующее Ника-Экстра М Профи
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
26.11.2018 08:00 GMT +326.11.2018 08:0026.11.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76889Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Средство дезинфицирующее Ника-Экстра М Профи
Начальная цена
9 983,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 607044, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Ближне-Песочное, ул. Зуева, здание 52, помещение 2. Возможен самовывоз из г. Н.НовгородРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Безналичный расчет в течение 15 дней после получения товара.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГКУ "СРЦН г. Выкса"
Все закупки и тендеры ГКУ "СРЦН г. Выкса"
Адрес местонахождения
607044, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Ближне-Песочное, Зуева, здание 52, помещение 2
Кол-во: 20.000