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    Главная / Торги / Приобретение АПКШ "Континент" 3.7. ЦУС

    Приобретение АПКШ "Континент" 3.7. ЦУС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.11.2018 10:0023.11.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76867Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    76867

    Наименование закупки

    Приобретение АПКШ "Континент" 3.7. ЦУС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.11.2018 10:12

    Документация процедуры

    Приложение_№_4_ВГП_(поставка_АКПШ_Континент).doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Востокгазпром
    Все закупки и тендеры Востокгазпром

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-68

    Факс

    +7 3822 61-20-60

    Адрес электронной почты

    tender@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Костарев Игорь Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение АПКШ "Континент" 3.7. ЦУС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.11.2018 10:00 GMT +323.11.2018 10:0023.11.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76867Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение АПКШ "Континент" 3.7. ЦУС

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г. Томск, ул. Большая Подгорная 73Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата всего товара, предусмотренного настоящей спецификацией осуществляется Покупателем на 30-й календарный день, начиная с даты, следующей за датой приемки Покупателем всего товара, предусмотренного настоящей спецификацией, и предоставления Поставщиком Покупателю обеспечения на гарантийный период в соответствии с условиями Договора, если предоставление такого обеспечения предусмотрено Договором.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Востокгазпром
    Все закупки и тендеры Востокгазпром

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплекс защиты информации АПКШ Континент 3.7. ЦУС. Платформа IPC10. КС3 Mini-ITX 3х 1000BASE-T Gigabit Ethernet 10/100/1000 RJ45"

    Кол-во: 1.000

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