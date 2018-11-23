Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата всего товара, предусмотренного настоящей спецификацией осуществляется Покупателем на 30-й календарный день, начиная с даты, следующей за датой приемки Покупателем всего товара, предусмотренного настоящей спецификацией, и предоставления Поставщиком Покупателю обеспечения на гарантийный период в соответствии с условиями Договора, если предоставление такого обеспечения предусмотрено Договором.