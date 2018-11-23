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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
462
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
20.11.2018 09:15
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
423895, РЕСП ТАТАРСТАН, Р-Н ТУКАЕВСКИЙ, С НИЖНИЙ СУЫК-СУ, УЛ САРМАНОВСКАЯ, ДОМ 12, ОФИС 502
Почтовый адрес
423895, РЕСП ТАТАРСТАН, Р-Н ТУКАЕВСКИЙ, С НИЖНИЙ СУЫК-СУ, УЛ САРМАНОВСКАЯ, ДОМ 12, ОФИС 502
Контактный телефон
+7 8552 77-89-55
Факс
+7 8552 77-89-56
Адрес электронной почты
ch.safiullina@raritek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Батыршин Рафаэль Римович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
462
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
23.11.2018 00:00 GMT +323.11.2018 00:0023.11.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76840Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
462
Начальная цена
3 355,93
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Татарстан Республика, Наб.ЧелныРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата 100% в течение 60-и рабочих дней после поставки. Доставка за счет поставщика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ТЕХЦЕНТР РАРИТЭК"
Все закупки и тендеры ООО "ТЕХЦЕНТР РАРИТЭК"
Адрес местонахождения
423895, РЕСП ТАТАРСТАН, Р-Н ТУКАЕВСКИЙ, С НИЖНИЙ СУЫК-СУ, УЛ САРМАНОВСКАЯ, ДОМ 12, ОФИС 502
Кол-во: 1.000