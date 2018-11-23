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    Главная / Торги / Поставка пломб для нужд Северо-Кавказского филиала ООО "Газпром энерго"

    Поставка пломб для нужд Северо-Кавказского филиала ООО "Газпром энерго"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.11.2018 08:0023.11.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76837Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    76837

    Наименование закупки

    Поставка пломб для нужд Северо-Кавказского филиала ООО "Газпром энерго"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.11.2018 09:18

    Документация процедуры

    Спецификация(Приложение_№_1).XLSX

    Типовая_форма_договора_поставки.DOCX

    Перечень_Товара(Приложение_№_3_кабель.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энерго»
    Все закупки и тендеры «Газпром энерго»

    Юридический адрес

    119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125

    Почтовый адрес

    119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-60 доб. 65679

    Факс

    +7 495 428-45-60

    Адрес электронной почты

    i.gerchenko@adm.energo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Герченко Илья Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    лом

    Список лотов

    Лот

    Поставка пломб для нужд Северо-Кавказского филиала ООО "Газпром энерго"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.11.2018 08:00 GMT +323.11.2018 08:0023.11.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76837Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пломб для нужд Северо-Кавказского филиала ООО "Газпром энерго"

    Начальная цена

    189 220,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ставропольский край, 356110, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Рыздвяный, ул. Восточная, промзона, котельная № 4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата каждой отдельной партии Товара осуществляется в течение 30 календарных дней с момента получения грузополучателем в совокупности партии Товара и относящихся к данному Товару документов. Транспортные расходы по доставке Товара до Грузополучателя должны быть включены в стоимость товара. Прочие условия в соответствии с приложенной формой договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «Газпром энерго»
    Все закупки и тендеры «Газпром энерго»

    Адрес местонахождения

    119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125

    119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Наклейка -пломба антимагнитная Ф-1 АМ «КОНТРАСТ» 90/22ММ"

    Кол-во: 2000.000

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