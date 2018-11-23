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Наименование закупки
Поставка пломб для нужд Северо-Кавказского филиала ООО "Газпром энерго"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
20.11.2018 09:18
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125
Почтовый адрес
119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125
Контактный телефон
+7 495 428-45-60 доб. 65679
Факс
+7 495 428-45-60
Адрес электронной почты
i.gerchenko@adm.energo.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Герченко Илья Валерьевич
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка пломб для нужд Северо-Кавказского филиала ООО "Газпром энерго"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
23.11.2018 08:00 GMT +323.11.2018 08:0023.11.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76837Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка пломб для нужд Северо-Кавказского филиала ООО "Газпром энерго"
Начальная цена
189 220,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ставропольский край, 356110, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Рыздвяный, ул. Восточная, промзона, котельная № 4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата каждой отдельной партии Товара осуществляется в течение 30 календарных дней с момента получения грузополучателем в совокупности партии Товара и относящихся к данному Товару документов. Транспортные расходы по доставке Товара до Грузополучателя должны быть включены в стоимость товара. Прочие условия в соответствии с приложенной формой договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
«Газпром энерго»
Все закупки и тендеры «Газпром энерго»
Адрес местонахождения
119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125
119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125
Кол-во: 2000.000