Поставка горелок запальных к котлам отопительным газовым

Условия договора

Условия оплаты и доставки

1. Стоимость поставляемой Продукции включает в себя транспортные расходы, стоимость тары, упаковки и маркировки. 1. Покупатель в счёт предстоящих поставки Продукции и услуг перечисляет денежные средства (аванс) в размере 100% предоплаты, кроме того НДС%, на расчетный счёт Поставщика в течение 40 (сорока) рабочих дней с даты подписания Договора. 2. Поставка осуществляется в течение 40 (сорока) календарных дней с даты поступления авансового платежа на расчетный счет Поставщика.