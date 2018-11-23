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Наименование закупки
Поставка горелок запальных к котлам отопительным газовым
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
20.11.2018 09:19
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
Почтовый адрес
629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
Контактный телефон
+7 34949 7-04-00
Факс
+7 34949 7-04-99
Адрес электронной почты
nghk@nghk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка горелок запальных к котлам отопительным газовым
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
23.11.2018 07:00 GMT +323.11.2018 07:0023.11.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76832Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка горелок запальных к котлам отопительным газовым
Начальная цена
139 388,16
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, ЯНАО, терминал транспортной компании КАШАЛОТ в г. Новый УренгойРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
1. Стоимость поставляемой Продукции включает в себя транспортные расходы, стоимость тары, упаковки и маркировки. 1. Покупатель в счёт предстоящих поставки Продукции и услуг перечисляет денежные средства (аванс) в размере 100% предоплаты, кроме того НДС%, на расчетный счёт Поставщика в течение 40 (сорока) рабочих дней с даты подписания Договора. 2. Поставка осуществляется в течение 40 (сорока) календарных дней с даты поступления авансового платежа на расчетный счет Поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром НГХК"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
Кол-во: 6.000