Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка программного обеспечения для обеспечения информационной безопасности Общества

    Поставка программного обеспечения для обеспечения информационной безопасности Общества

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.11.2018 00:0023.11.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76819Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    76819

    Наименование закупки

    Поставка программного обеспечения для обеспечения информационной безопасности Общества

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.11.2018 06:31

    Документация процедуры

    Проект_договора_для_КИМа.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром метанол»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Юридический адрес

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Почтовый адрес

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Контактный телефон

    +7 3822 70-30-62

    Факс

    +7 3822 70-30-13

    Адрес электронной почты

    tender@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мурашев Евгений Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка программного обеспечения для обеспечения информационной безопасности Общества

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.11.2018 00:00 GMT +323.11.2018 00:0023.11.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76819Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка программного обеспечения для обеспечения информационной безопасности Общества

    Начальная цена

    270 800,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, 634067, Томская область, г. Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр.169 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата Услуг осуществляется Заказчиком на 30-й календарный день, начиная с даты, следующей за датой приемки Услуг.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром метанол"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Адрес местонахождения

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Неисключительное право на использование программы Лицензия на неисключительное право использования программного обеспечения Staffcop Enterprise (Плавающая, бессрочная) 80 компьютер(а/ов)."

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО "АК № 1825"
    Ценовой запрос № 117590
    Поставка компютерной перефериии для нужд ЗАО "АК № 1825"
    Поставка компютерной перефериии для нужд ЗАО "АК № 1825"
    117590
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    24.10.2019 08:00(GMT+03:00)
    496 100
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    АО "ДРАГА"
    Ценовой запрос № 76734
    Microsoft WinSvrDCCore
    Microsoft WinSvrDCCore
    76734
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.11.2018 00:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    АО "ДРАГА"
    Ценовой запрос № 76737
    ПО ля ЭВМ
    ПО ля ЭВМ
    76737
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.11.2018 00:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО "ДРАГА"
    Ценовой запрос № 77425
    Оборудование для ЦО
    Оборудование для ЦО
    77425
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    27.11.2018 00:00(GMT+03:00)
    217 700
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    АО "ДРАГА"
    Ценовой запрос № 77939
    Microsoft Office Professional 2016
    Microsoft Office Professional 2016
    77939
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.11.2018 00:00(GMT+03:00)
    128 020
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    АО "ДРАГА"
    Ценовой запрос № 77951
    SQL Svr Standard
    SQL Svr Standard
    77951
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.11.2018 00:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    АО "ДРАГА"
    Ценовой запрос № 77955
    7NQ-01158
    7NQ-01158
    77955
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.11.2018 00:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 78122
    Смарт-карта eToken Pro / 5110 (Смарт-карта / Без метки / ФСТЭК №2730)
    Смарт-карта eToken Pro / 5110 (Смарт-карта / Без метки / ФСТЭК №2730)
    78122
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.12.2018 12:00(GMT+03:00)
    233 898
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить