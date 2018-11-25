www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Оказание услуг по уборке от снега кровли зданий Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
20.11.2018 03:21
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12
Почтовый адрес
690990, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 71
Контактный телефон
+7 423 227-74-68
Факс
Адрес электронной почты
05dguUOZiE@cbr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по уборке от снега кровли зданий Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.11.2018 21:00 GMT +325.11.2018 21:0025.11.2018 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76817Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по уборке от снега кровли зданий Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 71; г. Владивосток, ул. Светланская, 73а. Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Согласно договору
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Дальневосточное ГУ Банка России
Все закупки и тендеры Дальневосточное ГУ Банка России
Адрес местонахождения
107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12
690990, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 71
Кол-во: 1.000