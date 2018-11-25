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Наименование закупки
Поставка самонаборных штампов Trodat printy 4911 Tyro и кассы русских букв и цифр Trodat Typo 6005 для Отделение Биробиджан Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
20.11.2018 03:11
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12
Почтовый адрес
690990, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 71
Контактный телефон
+7 423 227-74-68
Факс
Адрес электронной почты
05dguUOZiE@cbr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка самонаборных штампов Trodat printy 4911 Tyro и кассы русских букв и цифр Trodat Typo 6005 для Отделение Биробиджан Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.11.2018 21:00 GMT +325.11.2018 21:0025.11.2018 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76815Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка самонаборных штампов Trodat printy 4911 Tyro и кассы русских букв и цифр Trodat Typo 6005 для Отделение Биробиджан Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Еврейская автономная область, 679000, г. Биробиджан, Проспект 60-летия СССР, 5Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Согласно договору
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Дальневосточное ГУ Банка России
Все закупки и тендеры Дальневосточное ГУ Банка России
Адрес местонахождения
107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12
690990, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 71
Кол-во: 25.000