Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка изготовленных штампов резиновых (клише) для Отделения-НБ Республика Саха (Якутия) Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации

    Поставка изготовленных штампов резиновых (клише) для Отделения-НБ Республика Саха (Якутия) Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.11.2018 21:0025.11.2018 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76813Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    76813

    Наименование закупки

    Поставка изготовленных штампов резиновых (клише) для Отделения-НБ Республика Саха (Якутия) Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.11.2018 02:59

    Документация процедуры

    Прил_2_(Рекомендуемая_форма).docx

    Прил_1_(Техническое_задание).doc

    Запрос_информации_для_ЭТП.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Дальневосточное главное управление Центрального банка Российской Федерации
    Все закупки и тендеры Дальневосточное ГУ Банка России

    Юридический адрес

    107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12

    Почтовый адрес

    690990, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 71

    Контактный телефон

    +7 423 227-74-68

    Факс

    Адрес электронной почты

    05dguUOZiE@cbr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка изготовленных штампов резиновых (клише) для Отделения-НБ Республика Саха (Якутия) Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.11.2018 21:00 GMT +325.11.2018 21:0025.11.2018 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76813Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка изготовленных штампов резиновых (клише) для Отделения-НБ Республика Саха (Якутия) Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саха /Якутия/ Республика, г. Якутск, Кирова, 17Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Согласно договору

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Дальневосточное ГУ Банка России
    Все закупки и тендеры Дальневосточное ГУ Банка России

    Адрес местонахождения

    107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12

    690990, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 71

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "штампы резиновые (клише)"

    Кол-во: 19.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
    Ценовой запрос № 265840
    Поставка дверных блоков
    Поставка дверных блоков
    265840
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
    Ценовой запрос № 265833
    Поставка витражных блоков
    Поставка витражных блоков
    265833
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
    Ценовой запрос № 265112
    Поставка столовых приборов и посуды
    Поставка столовых приборов и посуды
    265112
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Дальневосточное ГУ Банка России
    Ценовой запрос № 76815
    Поставка самонаборных штампов Trodat printy 4911 Tyro и кассы русских букв и цифр Trodat Typo 6005 для Отделение Биробиджан Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации
    Поставка самонаборных штампов Trodat printy 4911 Tyro и кассы русских букв и цифр Trodat Typo...
    76815
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    25.11.2018 21:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Еврейская автономная область
    ГБПОУ "АПК ИМ. П.И. ПЛАНДИНА"
    Ценовой запрос № 76977
    стаканы одноразовые, пленка пищевая
    стаканы одноразовые, пленка пищевая
    76977
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.11.2018 08:00(GMT+03:00)
    238 275
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Ценовой запрос № 77656
    Поставка кухонной мебели, кухонного инвентаря
    Поставка кухонной мебели, кухонного инвентаря
    77656
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.11.2018 07:00(GMT+03:00)
    499 998
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА"
    Ценовой запрос № 77757
    Поставка пластиковых стаканов
    Поставка пластиковых стаканов
    77757
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.11.2018 00:00(GMT+03:00)
    690
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Ценовой запрос № 78088
    Поставка металлопродукции
    Поставка металлопродукции
    78088
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.12.2018 10:00(GMT+03:00)
    520 816
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить