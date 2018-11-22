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    Главная / Торги / Тележки многофункциональные

    Тележки многофункциональные

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.11.2018 08:0022.11.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76788Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    76788

    Наименование закупки

    Тележки многофункциональные

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.11.2018 15:45

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"

    Юридический адрес

    606254, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Кузьмияр, Центральная, 17

    Почтовый адрес

    606254, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Кузьмияр, Центральная, 17

    Контактный телефон

    +7 83164 6-31-68

    Факс

    +7 83164 6-31-23

    Адрес электронной почты

    Kuzpni@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Тележки многофункциональные

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.11.2018 08:00 GMT +322.11.2018 08:0022.11.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76788Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Тележки многофункциональные

    Начальная цена

    48 523,73

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 606254, Нижегородская область, Воротынский район, п.Кузьмияр, ул.Центральная д.17Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с заключенным договором.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"

    Адрес местонахождения

    606254, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Кузьмияр, Центральная, 17

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тележка уборочная TTS Green Line Healthcare 1020 2х10, 2х4ЛИТР(ДМ³)"

    Кол-во: 1.000

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    Прием заявок:
    31.01.2019 15:00(GMT+03:00)
    5 887
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
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