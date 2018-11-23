Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка специализированных кресел для спелеопроцедур ООО "Молния Ямал"

    Поставка специализированных кресел для спелеопроцедур ООО "Молния Ямал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.11.2018 11:0023.11.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76787Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    76787

    Наименование закупки

    Поставка специализированных кресел для спелеопроцедур ООО "Молния Ямал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.11.2018 13:07

    Документация процедуры

    Техническое_задание.doc

    Приложение_№1.xlsx

    Проект_договора.docx

    Таблица_А.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Молния Ямал"
    Все закупки и тендеры ООО "Молния Ямал"

    Юридический адрес

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Почтовый адрес

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Контактный телефон

    +7 86167 9-70-58

    Факс

    +7 86167 9-70-97

    Адрес электронной почты

    molniazakupki2014@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дубоносов Юрий Афанасьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка специализированных кресел для спелеопроцедур ООО "Молния Ямал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.11.2018 11:00 GMT +323.11.2018 11:0023.11.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76787Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка специализированных кресел для спелеопроцедур ООО "Молния Ямал"

    Начальная цена

    200 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 352831, Краснодарский край, Туапсинский район, с.Небуг ООО "Молния Ямал"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится Покупателем в течение 30 календарных дней за поставленный товар на основании счета, выставленного Поставщиком, при наличии товарной накладной ТОРГ-12 или универсального передаточного документа с отметкой Покупателя о приемке Продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Поставка осуществляется до 28 декабря 2018 года.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Молния Ямал"
    Все закупки и тендеры ООО "Молния Ямал"

    Адрес местонахождения

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кресло трансформер для спелео и галокамер"

    Кол-во: 10.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Уфе
    Ценовой запрос № 263467
    Закупка банкетки для ДО 025/1008
    Закупка банкетки для ДО 025/1008
    263467
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить