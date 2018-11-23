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Наименование закупки
Поставка специализированных кресел для спелеопроцедур ООО "Молния Ямал"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
20.11.2018 13:07
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет
Почтовый адрес
352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет
Контактный телефон
+7 86167 9-70-58
Факс
+7 86167 9-70-97
Адрес электронной почты
molniazakupki2014@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дубоносов Юрий Афанасьевич
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка специализированных кресел для спелеопроцедур ООО "Молния Ямал"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
23.11.2018 11:00 GMT +323.11.2018 11:0023.11.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76787Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка специализированных кресел для спелеопроцедур ООО "Молния Ямал"
Начальная цена
200 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, 352831, Краснодарский край, Туапсинский район, с.Небуг ООО "Молния Ямал"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производится Покупателем в течение 30 календарных дней за поставленный товар на основании счета, выставленного Поставщиком, при наличии товарной накладной ТОРГ-12 или универсального передаточного документа с отметкой Покупателя о приемке Продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Поставка осуществляется до 28 декабря 2018 года.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Молния Ямал"
Все закупки и тендеры ООО "Молния Ямал"
Адрес местонахождения
352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет
Кол-во: 10.000