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    Главная / Торги / Поставка компьютеров

    Поставка компьютеров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.11.2018 00:0022.11.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76779Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    76779

    Наименование закупки

    Поставка компьютеров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.11.2018 15:21

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром промгаз"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром промгаз"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 6

    Почтовый адрес

    142702, Российская Федерация, Московская область, Видное, Вокзальная, 23

    Контактный телефон

    +7 495 817-17-50

    Факс

    +7 495 817-17-81

    Адрес электронной почты

    zakupki@promgaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мовсисян Гайк Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка компьютеров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.11.2018 00:00 GMT +322.11.2018 00:0022.11.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76779Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка компьютеров

    Начальная цена

    235 254,24

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, 142700, РФ, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д. 23 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течении 15 рабочих дней после поставки товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром промгаз"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром промгаз"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 6

    142702, Российская Федерация, Московская область, Видное, Вокзальная, 23

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Компьютер персональный WS 717 TWR i7 Intel Core i7 8700 Soc-1151v2 (3.2GHz/iUHDG630) 2хDDR4 8Gb 2666MHz Corsair 16GB Gigabyte Z370P D3 Soc-1151v2 Intel Z370 4xDDR4 ATX AC`97 8ch(7.1) GbLAN RAID+HDMI Windows 10 Pro (OEM Activation 3.0 Required) OFP, без офисного пакета 1TB Quadro P600 bulk VCQP600BLK-1 , OEM SSD SATA III 120Gb 2.5" Клавиатура, мышь"

    Кол-во: 2.000

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