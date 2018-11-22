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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка компьютеров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
19.11.2018 15:21
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 6
Почтовый адрес
142702, Российская Федерация, Московская область, Видное, Вокзальная, 23
Контактный телефон
+7 495 817-17-50
Факс
+7 495 817-17-81
Адрес электронной почты
zakupki@promgaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мовсисян Гайк Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка компьютеров
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
22.11.2018 00:00 GMT +322.11.2018 00:0022.11.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76779Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка компьютеров
Начальная цена
235 254,24
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Московская область, 142700, РФ, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д. 23 Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течении 15 рабочих дней после поставки товара.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "Газпром промгаз"
Все закупки и тендеры АО "Газпром промгаз"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 6
142702, Российская Федерация, Московская область, Видное, Вокзальная, 23
Кол-во: 2.000