www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка ИТ оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
19.11.2018 15:17
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12
Почтовый адрес
107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12
Контактный телефон
+7 495 771-99-99
Факс
Адрес электронной почты
demidovaa01@cbr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ковалев Владимир Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ИТ оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
22.11.2018 09:30 GMT +322.11.2018 09:3022.11.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76776Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ИТ оборудования
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, ул. Свободы дом 57Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Без авансирования. Отсрочка 10 раб. дней
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Банк России
Все закупки и тендеры Банк России
Адрес местонахождения
107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12
Кол-во: 3.000