Поставка затвора дискового для станции «Водопад» для нужд ВЯГП ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019г.

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Аналоги недопустимы. МТР должны быть новыми, ранее не использованными. Сумма Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, включая расходы по доставке ТМЦ Покупателю; стоимость средств пакетирования и тары, используемых при поставке ТМЦ Покупателю; все инфляционные ожидания и финансовые риски Поставщика, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством. Покупатель производит оплату по факту выполнения поставки ТМЦ на склад Покупателя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления Покупателю оригиналов счетов-фактур и товарных накладных (форма ТОРГ-12). Доставка до склада заказчика должна быть включена в стоимость МТР В целях приведения общей цены Договора в соответствии с требованиями Федерального закона № 303-ФЗ от 03.08.2018, применяемые к отношениям с 01.01.2019, общая цена договора будет увеличена Сторонами на сумму, равную разнице между ставками НДС 20% и 18% в суммовом выражении, посредством заключения дополнительного соглашения к Договору. При этом цена договора без НДС не изменится.