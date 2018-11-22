Условия договора

Условия оплаты и доставки

1.Оплата осуществляется в следующем порядке: - 30% от стоимости товаров по настоящему договору, в том числе НДС , в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания настоящего договора в счет предстоящих поставок товаров (аванс), при наличии выставленного счета на предоплату. - 70 (семьдесят)% от стоимости товаров по настоящему договору, в том числе НДС, в течение месяца, следующего за месяцем подписания сторонами товарной накладной, при наличии выставленного Продавцом счета-фактуры. 2. Все расходы, связанные с доставкой Товара до склада Покупателя, включая транспортные услуги, стоимость тары, упаковки, маркировки несет Покупатель. 3. Доставка Товара Покупателю производится силами Поставщика автомобильным транспортом, до склада Покупателя. 4. Поставщик обязуется обеспечить поставку и передать Товар в собственность Покупателя в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента заключения договора (с правом досрочной поставки).