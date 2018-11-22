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Наименование закупки
Преобретение эмалевого покрытия
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
19.11.2018 15:09
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
Почтовый адрес
629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
Контактный телефон
+7 34949 7-04-00
Факс
+7 34949 7-04-99
Адрес электронной почты
nghk@nghk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Преобретение эмалевого покрытия
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
22.11.2018 07:00 GMT +322.11.2018 07:0022.11.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76772Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Преобретение эмалевого покрытия
Начальная цена
321 680,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, ЯНАО, Пуровский район, площадка строительства НГХКРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
1.Оплата осуществляется в следующем порядке: - 30% от стоимости товаров по настоящему договору, в том числе НДС , в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания настоящего договора в счет предстоящих поставок товаров (аванс), при наличии выставленного счета на предоплату. - 70 (семьдесят)% от стоимости товаров по настоящему договору, в том числе НДС, в течение месяца, следующего за месяцем подписания сторонами товарной накладной, при наличии выставленного Продавцом счета-фактуры. 2. Все расходы, связанные с доставкой Товара до склада Покупателя, включая транспортные услуги, стоимость тары, упаковки, маркировки несет Покупатель. 3. Доставка Товара Покупателю производится силами Поставщика автомобильным транспортом, до склада Покупателя. 4. Поставщик обязуется обеспечить поставку и передать Товар в собственность Покупателя в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента заключения договора (с правом досрочной поставки).
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром НГХК"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
Кол-во: 1650.000