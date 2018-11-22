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Наименование закупки
Зап.части
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
19.11.2018 14:52
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607490, Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, р.п. Пильна, 1 мая, 53А
Почтовый адрес
607490, Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, р.п. Пильна, 1 мая, 53А
Контактный телефон
+7 83192 5-33-11
Факс
Адрес электронной почты
srci@soc.pln.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Зап.части
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
22.11.2018 00:00 GMT +322.11.2018 00:0022.11.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76767Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Зап.части
Начальная цена
9 160,12
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Нижегородская обл.р.п.Пильна ул.1 Мая д.53"А"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Безналичный расчет ,доставка по адресу поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ "Пильнинский СРЦИ"
Все закупки и тендеры ГБУ "Пильнинский СРЦИ"
Адрес местонахождения
607490, Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, р.п. Пильна, 1 мая, 53А
Кол-во: 2.000