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Наименование закупки
Поставка медикаментов для здравпункта филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - ВГПУ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
20.11.2018 09:07
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Почтовый адрес
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Контактный телефон
+7 861 200-49-00 доб. 33471
Факс
+7 861 213-10-97
Адрес электронной почты
o.safonova@kuban.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сафонова Ольга Анатольевна
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка медикаментов для здравпункта филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - ВГПУ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
26.11.2018 09:30 GMT +326.11.2018 09:3026.11.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76763Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка медикаментов для здравпункта филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - ВГПУ
Начальная цена
1 561 321,20
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Коми Республика, Республика Коми, г.Сосногорск, ул.Энергетиков,16.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата за отгруженный товар производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента подписания первичных документов. Расходы по доставке должны быть включены в стоимость МТР. Доставка осуществляется силами поставщика в адрес покупателя.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"
Адрес местонахождения
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Кол-во: 10.000