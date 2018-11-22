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    Главная / Торги / Приобретение антикорозионных композиций

    Приобретение антикорозионных композиций

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.11.2018 07:0022.11.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76744Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    76744

    Наименование закупки

    Приобретение антикорозионных композиций

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.11.2018 14:31

    Документация процедуры

    Приложение_к_договору_№_1_от_02.11.2018_Приобретение_антикорозионных_композиций_.XLS

    Дог._от_02.11.2018_Приобретение_антикорозионных_композиций_(1297829_v4).DOCX

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ НОВОУРЕНГОЙСКИЙ ГАЗОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Почтовый адрес

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Контактный телефон

    +7 34949 7-04-00

    Факс

    +7 34949 7-04-99

    Адрес электронной почты

    nghk@nghk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение антикорозионных композиций

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.11.2018 07:00 GMT +322.11.2018 07:0022.11.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76744Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение антикорозионных композиций

    Начальная цена

    514 280,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, ЯНАО, Пуровский район, площадка строительства НГХКРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    1. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет: - 30% от стоимости товаров по настоящему договору, в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания настоящего договора в счет предстоящих поставок товаров (аванс), при наличии выставленного счета на предоплату. - 70 (семьдесят)% от стоимости товаров по настоящему договору, в течение месяца, следующего за месяцем подписания сторонами товарной накладной, при наличии выставленного Продавцом счета-фактуры. 2. Все расходы, связанные с доставкой Товара до склада Покупателя, включая транспортные услуги, стоимость тары, упаковки, маркировки несет Покупатель. 3. Срок поставки: в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Договора (с правом досрочной поставки). 4. Доставка Товара Покупателю производится силами Поставщика автомобильным транспортом, до склада Покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром НГХК"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Композиция антикоррозионная защитно-декоративная Алпол 18КГ ООО "Цинол" Россия"

    Кол-во: 396.000

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