Условия договора

Условия оплаты и доставки

Аванс в размере 50 % (пятьдесят процентов) от общей стоимости Услуг оплачивается на основании представленного Заказчиком счета в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания настоящего Договора. Окончательная оплата в размере 50 % (пятьдесят процентов) от общей стоимости Услуг производится в течение 20 (двадцати) календарных дней после подписания акта об оказании услуг, на основании представленного Исполнителем счета.