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    Главная / Торги / Поставка сувенирной продукции к юбилею предприятия, для нужд Сургутского ЗСК

    Поставка сувенирной продукции к юбилею предприятия, для нужд Сургутского ЗСК

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.11.2018 10:0022.11.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76726Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    76726

    Наименование закупки

    Поставка сувенирной продукции к юбилею предприятия, для нужд Сургутского ЗСК

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.11.2018 12:18

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 812 609-86-25

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    KuskovaYS@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кускова Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка сувенирной продукции к юбилею предприятия, для нужд Сургутского ЗСК

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.11.2018 10:00 GMT +322.11.2018 10:0022.11.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76726Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сувенирной продукции к юбилею предприятия, для нужд Сургутского ЗСК

    Начальная цена

    498 304,80

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, РФ, Тюменская обл., ХМАО-Югра, Сургутский район, Завод по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика до окончания месяца, следующего за месяцем приемки продукции (месяцем подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной формы ТОРГ-12) и получения счета-фактуры Поставщика, оформленного в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сувенир настольный памятный 3D изображение, с подставкой стекло, обсидиан 140х70х40"

    Кол-во: 140.000

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