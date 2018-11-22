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Наименование закупки
Поставка сувенирной продукции к юбилею предприятия, для нужд Сургутского ЗСК
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
19.11.2018 12:18
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Контактный телефон
+7 812 609-86-25
Факс
--
Адрес электронной почты
KuskovaYS@gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кускова Юлия Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сувенирной продукции к юбилею предприятия, для нужд Сургутского ЗСК
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
22.11.2018 10:00 GMT +322.11.2018 10:0022.11.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76726Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сувенирной продукции к юбилею предприятия, для нужд Сургутского ЗСК
Начальная цена
498 304,80
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, РФ, Тюменская обл., ХМАО-Югра, Сургутский район, Завод по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика до окончания месяца, следующего за месяцем приемки продукции (месяцем подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной формы ТОРГ-12) и получения счета-фактуры Поставщика, оформленного в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Кол-во: 140.000